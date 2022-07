Devises : L’euro passe brièvement sous un dollar, une première depuis 2002

L’euro, plombé par les perspectives moroses de l’économie européenne, avec la possibilité d’un arrêt des approvisionnements de gaz russe, a plongé brièvement mercredi sous le seuil symbolique d’un dollar, qui n’avait plus été franchi depuis décembre 2002.

Inquiétudes de plus en plus vives

L’euro a reculé à 0,9998 dollar vers 12h45 GMT (14h45 en Suisse), dans le sillage de la publication des données sur l’inflation aux Etats-Unis, avant de rebondir. Les inquiétudes sur un arrêt complet des exportations russes de gaz vers l’Europe sont de plus en plus vives: le gouvernement français a évoqué ce week-end une «probable» coupure des approvisionnements. «Jusqu’où la descente de l’euro peut-elle aller? Cela dépend probablement de la volonté de la Russie d’aggraver la guerre économique avec l’Europe», a commenté Jane Foley, analyste chez Rabobank, qui remarque que «deviner les intentions du président Poutine n’est pas facile».

Compte tenu de la croissance économique maigre dans la zone euro , la Banque centrale européenne (BCE) peut difficilement remonter ses taux pour combattre l’inflation, qui a atteint en juin 5,8% en France et 7,6% en Allemagne, selon les données publiées mercredi matin. Cette faible rémunération pour les détenteurs d’euros pèse sur la monnaie européenne, qui a perdu près de 12% de sa valeur depuis le début de l’année. «La BCE ne vise pas de taux de change particulier. Cependant, nous surveillons toujours l’effet du marché des changes sur l’inflation», a affirmé mercredi un porte-parole de la BCE.

Le dollar galvanisé

Le dollar, quant à lui, est galvanisé par son statut de valeur refuge dans un contexte de ralentissement de l’activité, mais également par les hausses de taux à répétition de la Réserve fédérale (Fed). La banque centrale américaine ne parvient pas, pour l’instant, à faire ployer l’inflation: la hausse des prix à la consommation a encore accéléré en juin aux Etats-Unis, et se trouve désormais au plus haut depuis novembre 1981. L’inflation a ainsi atteint 9,1% en juin sur un an, contre 8,6% le mois précédent, selon l’indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi par le département du Travail.