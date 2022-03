Devises : L’euro proche de la parité avec le franc

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a des incidences sur le marché monétaire. La monnaie unique en pâtit face aux valeurs refuges.

La monnaie unique européenne est passée, vendredi, sous le seuil symbolique de 1,10 dollar pour un euro et baissait fortement face aux autres valeurs refuges, le franc suisse et le yen, les investisseurs se protégeant des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ainsi, l’euro perdait 0,81%, à 1,0977 dollar, vers 12h40, un niveau plus vu depuis les premiers mois de la pandémie de Covid-19, il y a près de deux ans. Par rapport à la monnaie helvétique, l’euro perdait 0,7%, à 1,0079 franc. Les deux monnaies européennes n’avaient plus été aussi proches de la parité depuis janvier 2015, quand la Banque nationale suisse avait abandonné le taux plancher d’un euro pour 1,20 franc, en vigueur depuis septembre 2011. L’euro cédait aussi 0,89% face au yen, à 126,64 yens, un niveau plus vu depuis plus d’un an.