VENTES MONDIALES DE VOITURES ÉLECTRIQUES L’Europe a dépassé la Chine

Même en temps de coronavirus, la demande mondiale de voitures électriques est en hausse. On vient de frôler le million de véhicules.

Près de 950’000 véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été vendus au cours du premier semestre 2020 dans le monde. Selon les chiffres du cabinet spécialisé dans l’industrie automobile Inovev, cela correspond à une hausse de 4,1% par rapport à la même période de l’année passée. Dans le même temps, le marché global a diminué de 26%.

Pour la première fois, l’Europe a devancé la Chine avec 401’000 nouvelles immatriculations, contre 360’000 au pays du soleil levant. Les États-Unis ont écoulé 128’400 véhicules et le Japon 14’500.

En Europe, la Renault Zoe est le modèle qui s’est le mieux vendu, devant la Model 3 de Tesla et la e-Golf de Volkswagen. En Chine, la Tesla occupait la première place du podium, suivie par la BYD Qin Pro EV et la GAC Aion S. Le modèle allemand qui a connu le plus de succès est la BMW Série 5 hybride rechargeable.