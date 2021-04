Economie : L’Europe à la traîne par rapport aux Etats-Unis et à la Chine

Alors que la Chine et les Etat-Unis voient leur économie rebondir, la zone euro est techniquement en récession.

La zone euro a encaissé une nouvelle contraction de son économie au premier trimestre et est même entrée techniquement en récession, sous l’effet des restrictions sanitaires et des retards dans les vaccinations, au moment où les Etats-Unis et la Chine affichent une croissance insolente. Le produit intérieur brut des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a reculé de 0,6% entre janvier et mars, selon une première estimation publiée vendredi par l’Office européen des statistiques.