Coronavirus : L’Europe allège ses restrictions, les États-Unis resserrent

L’Europe occidentale commence à récolter les fruits d’un confinement sévère tandis que les différents États américains prennent des mesures plus strictes.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde avec près de 260’000 morts.

Face à des chiffres records de contamination, Los Angeles ferme mercredi ses bars et restaurants, à la veille de la grande fête de Thanksgiving aux États-Unis. Les pays d’Europe occidentale allègent pour leur part progressivement les restrictions à l’approche de Noël.

La Californie a enregistré un record dans les contaminations.

Les autorités de Los Angeles, deuxième plus grande ville du pays, ont décidé la fermeture à partir de mercredi soir et pour au moins trois semaines des restaurants, brasseries et bars, sauf pour la vente à emporter.