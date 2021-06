Basket 3X3 - L’Europe Cup se fera sans les Suisses

Gilles Martin et les Suisses n’iront pas à Paris en septembre.

Les équipes de Suisse féminine et masculine ont tenté, vendredi à Tel - Aviv (Israël) de se qualifier pour l ’ Europe Cup qui se déroulera à Paris du 10 au 12 septembre prochain à Paris. Malheureusement, tant les filles que les garçons ont échoué dans le dernier match qui les aurait menés en France en cas de victoire.

L ’ équipe féminine, tête de série No 4, composée de Marielle Giroud, Sarah Kershaw, Nadia Constantin et Meline Franchina a remporté tous ses matches de poule pour passer à cette ultime rencontre, qualificative pour l ’ Europe Cup. Après avoir battu la Croatie (21-13), l'Allemagne (13-11) et la Turquie (10-8), les Suissesses ont perdu contre Israël 18-20.