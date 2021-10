Aide humanitaire – L’Europe débloque un milliard d’euros pour les Afghans

Un second vol de réfugiés arrive en Espagne

Un second vol en provenance du Pakistan et transportant quelque 160 réfugiés afghans doit arriver mardi soir en Espagne, au lendemain de l’arrivée d’un premier vol d’évacuation, ont confirmé des sources gouvernementales espagnoles. «Nous attendons aujourd’hui un second avion avec près de 160 Afghans autour de 19h», à la base militaire de Torrejon de Ardoz, près de Madrid, ont indiqué mardi des sources gouvernementales ayant requis l’anonymat. «L’avion d’hier (lundi) est arrivé avec 84 Afghans», ont-elles précisé, sans donner plus de détails. Cette opération de deux vols a été préparée de longue date par le gouvernement espagnol. Son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, s’était ainsi rendu début septembre au Pakistan et au Qatar afin d’aborder cette question. Comme de nombreux autres pays occidentaux, l’Espagne avait mis en place fin août un pont aérien pour évacuer des centaines de personnes d’Afghanistan, où les talibans se sont emparés du pouvoir le 15 août. Ce pont aérien a pris fin avec le départ des derniers soldats américains qui tenaient l’aéroport de Kaboul. Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, l’Espagnol Josep Borrell, a appelé vendredi les Etats membres de l’UE à accueillir au «minimum» de 10’000 à 20’000 réfugiés afghans supplémentaires.