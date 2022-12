Covid-19 : L’Europe divisée sur le contrôle des passagers provenant de Chine

Des passagers font la queue, après que l’Italie a ordonné des prélèvements de l’antigène du coronavirus (COVID-19) et le séquençage du virus pour tous les voyageurs en provenance de Chine, où les cas se multiplient, à l’aéroport Malpensa de Milan, en Italie, le 29 décembre 2022.

Un nombre croissant de pays, incluant les États-Unis, des nations européennes, asiatiques et Israël, ont décidé d’imposer des contrôles aux passagers venant de Chine, après la levée par Pékin de restrictions anti-Covid, une précaution jugée «compréhensible» par l’OMS. Une agence européenne pour la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a toutefois estimé que la mise en place d’un dépistage dans l’UE serait «injustifié», au vu du niveau d’immunité en Europe et de la présence des mêmes variants du Covid-19 qu’en Chine.