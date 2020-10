Coronavirus : L’Europe donne un tour de vis pour «sauver Noël»

Face à la forte hausse du nombre de contaminations au Covid-19, plusieurs pays européens ont renforcé leurs mesures de sécurité sanitaire pour freiner l’accélération de la pandémie.

La décision du Premier ministre italien Giuseppe Conte de fermer les restaurants et les bars à partir de 18h00 et tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois a été qualifiée d’«aveu d’échec» par ses détracteurs et a poussé les scientifiques à se demander si cela suffirait à endiguer la propagation du virus.