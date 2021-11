Nouvelle vague de Covid – Alain Berset: «Il n’y a pas besoin de mesures supplémentaires»

Pour le Conseil fédéral, il semble important d’attendre de voir si la situation deviendra urgente ou non.

Alors que l’Europe durcit ses mesures, la Suisse temporise. La rencontre jeudi matin entre Alain Berset et des représentants des cantons n’a pas donné lieu à un bouleversement. «Il n’y a actuellement pas besoin de mesures supplémentaires», a dit Alain Berset lors de son intervention en conférence de presse à l’issue de la rencontre. Il a certes constaté que le nombre de contaminations doublait toutes les deux semaines, mais remarque aussi que les hospitalisations augmentent à un rythme «plus lent».

Confiner les non-vaccinés n'est pas d'actualité

Il a même vu quelques éléments «rassurants». Ce sont surtout les jeunes qui s’infectent entre eux, argue-t-il, eux qui ont moins de risques de faire des formes graves. Lors des précédentes vagues, la situation était semblable, puis les contaminations se répandaient aux générations plus âgées. Or en l’état actuel, il ne voit pas matière à agir sur le plan des durcissements. Un confinement des non-vaccinés n’est pas à l’ordre du jour, même si rien n’a été exclu pour l’avenir.

«Ce qui pourrait être considéré comme plus inquiétant, c’est qu’il reste un nombre trop important de gens qui n’ont pas d’immunité», enchaîne-t-il. Aux côtés de Lukas Engelberger, représentant des ministres cantonaux de la Santé, il a rappelé que la vaccination reste le premier levier d’action. Il faut continuer d’inoculer des premières doses à de nouvelles personnes, mais aussi accentuer la campagne de rappel pour les catégories vulnérables.

3e dose devenue urgente

Chez les personnes de plus de 65 ans, la protection des vaccins contre les formes graves est réduite à 80 à 90% après six mois. «Avec la vaccination de rappel, on peut faire remonter cette protection», dit-il.