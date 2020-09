Covid-19 : L’Europe entre dans une phase décisive, avertit l’OMS

L’Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le Covid-19 avec la rentrée scolaire et l’arrivée de l’automne, a averti l’Organisation mondiale de la santé.

Il est temps d’arrêter de «poursuivre des chimères» et de prendre des décisions dures pour protéger les plus vulnérables et maintenir les jeunes à l’école, quitte à accepter des sacrifices inévitables, a déclaré le directeur des Situations d’urgence de l’OMS Michael Ryan. «L’Europe aborde une saison où les gens vont commencer à retourner dans les espaces intérieurs. La pression de l’infection va augmenter», a déclaré Michael Ryan au cours d’une conférence de presse virtuelle.

Des compromis devront être faits pour maintenir à la fois les plus jeunes et les plus âgés dans la vie sociale, a-t-il souligné. «Le seul moyen est que les adultes maintiennent une distance suffisante pour favoriser une baisse de la contagion». «Qu’est-ce qui est le plus important: le retour de nos enfants dans les classes ou l’ouverture des nightclubs et des bars?», a-t-il lancé.