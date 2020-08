Coronavirus

L’Europe multiplie les mesures pour contrer une reprise de l’épidémie

Dans certaines régions et villes européennes, les autorités imposent le port du masque, confinent la population voire instaurent la quarantaine pour éviter une recrudescence de la pandémie.

En France, le masque est ainsi devenu obligatoire même à l’extérieur dans les zones les plus fréquentées de Toulouse (Sud-Ouest), Tours (centre) et Blois (centre). Il en sera prochainement de même à Paris et dans d’autres villes.