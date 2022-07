Canicule : L’Europe occidentale cernée par les feux de forêt

Les incendies continuent de faire rage dans le sud de la France et particulièrement en Gironde, où près de 9000 hectares de forêt sont partis en fumée depuis mardi. Sur la commune de la Teste-de-Buch (sud-ouest), les efforts déployés ont permis de ralentir la progression du feu. «Nous sommes toujours, et c’est une satisfaction, à 3150 hectares brûlés, mais le feu n’est toujours pas maîtrisé», a déclaré le sous-préfet d’Arcachon Ronan Léaustic.

Des reprises ont eu lieu ces dernières heures du côté des plages de la Lagune et du Petit-Nice au sud de la très touristique dune du Pilat. Ces feux, qui mobilisent un millier de pompiers, ont entraîné depuis mardi l’évacuation de 10’000 personnes.

Le Portugal connaissait une relative accalmie, avec un seul incendie important encore actif samedi, dans le nord du pays, entre les communes de Baião et Amarante. En milieu de journée, le feu y progressait au moins sur un front, à flanc d’une colline boisée de cette région vallonnée située en amont du fleuve Douro.

Selon un bilan de la protection civile portugaise, les incendies de la dernière semaine ont fait deux morts et une soixantaine de blessés. D’après ses estimations, ces feux ont ravagé, depuis le début de la canicule, entre 12’000 et 15’000 hectares de forêt et de broussailles.