Violences faites aux femmes: l’Europe pointe les «lacunes» de la Suisse

Lutte contre les violences envers les femmes : L’Europe pointe du doigt les «lacunes» de la Suisse

Que fait la Suisse pour prévenir et combattre la violence envers les femmes ainsi que la violence domestique? C’est sur cette question que le Groupe d’experts internationaux du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) a évalué la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul en Suisse.

Dans son rapport publié mardi , le GREVIO salue le grand nombre de mesures prises par la Suisse et les bases légales existantes pour la protection des victimes de violence, comme la loi sur l’aide aux victimes d’infractions ou encore la bonne collaboration entre Confédération, cantons et communes.

Pas le même accès pour tout le monde

Mais il y a de nombreux points à améliorer, relève le rapport. Il s’agit notamment de l’absence de définitions et d’une approche commune, au niveau national, de la violence à l’égard des femmes, précise-t-il. De plus, le financement des politiques, programmes et mesures de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes reste insuffisant, déplore le GREVIO.