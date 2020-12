Coronavirus : L’Europe, première région à enregistrer plus d’un demi-million de morts

De l’Atlantique à la Russie, le continent européen totalise désormais au moins 500’069 morts dus au coronavirus et plus de 23 millions de contaminations déclarées.

Les 52 pays et territoires de la région européenne (qui va à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) totalisaient au moins 500'069 décès (pour 23'059'233 contaminations déclarées), devant l’Amérique latine et les Caraïbes (477'404 morts, 14'229'617 cas), les États-Unis/Canada (321'287, 17'463'834), l’Asie (208'149, 13'258'651), le Moyen-Orient (85'895, 3'713'430) et l’Afrique (57'423, 2'432'069) et l’Océanie (943, 30'634).