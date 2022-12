Football : L’Europe s’affole pour un prodige aux statistiques terrifiantes

La patience n’est pas une vertu courante dans le monde du football. Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont au crépuscule de leur carrière et que le duo Kylian Mbappé-Erling Haaland trône sur la nouvelle génération, les observateurs s’emballent déjà sur leurs potentiels successeurs. Dans ce contexte, un nom concentre beaucoup d’attention: Francesco Camarda.

Cet avant-centre italien évolue dans les équipes de jeunes du Milan AC. Né en mars 2008, il n’a que 14 ans mais on lui prête des statistiques stratosphériques. En octobre 2021, le journaliste Francesco Pagani comptabilisait 483 buts en 87 matches entre 2017 et 2020. Soit une hallucinante moyenne de 5,5 réalisations par sortie.

Fait bien plus tangible: Francesco Camarda est habitué à être surclassé depuis son arrivée au Milan, au cours de l’exercice 2015-2016. L’ancien défenseur Ignazio Abate, désormais à la tête des M19 rossoneri, l’a récemment convié aux entraînements de son groupe. Et l’a convoqué pour un match amical face à Solbiatese, mi-décembre. L’attaquant s’est distingué en réalisant un doublé. C’est ce qui s’appelle taper dans l'œil.

Camarda avait déjà fait parler de lui en juin, lorsqu’il avait offert le titre de champion d’Italie M15 à sa formation en inscrivant l’unique but de la finale contre la Fiorentina. Présenté comme un attaquant létal dans la surface, aussi excellent remiseur dos au but, et doté d’un caractère bien trempé, il est comparé à Karim Benzema. En plus du football, il s’adonne également au kickboxing. Ce qui n’est pas sans rappeler un certain Zlatan Ibrahimovic, illustre adepte des arts martiaux.