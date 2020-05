Covid-19

L’Europe se met en selle

L’assouplissement du confinement qui s’amorce dans plusieurs pays européens renforce la tendance à se déplacer à vélos afin d’éviter les contacts.

Le risque de contagion par la maladie Covid-19, qui frappe durement le Royaume-Uni, a vu les Britanniques délaisser dans la mesure du possible les transports en commun -de l’habituel «Tube» aux célèbres bus rouges à impériale pour se remettre en selle.

À Barcelone, la fréquentation des pistes cyclables a plus que quadruplé en heures de pointe, estime Janet Sanz, responsable de l’urbanisme à la mairie.

Voies supplémentaires

Des initiatives similaires ont vu le jour dans la plupart des grandes métropoles européennes, y voyant un atout sanitaire et écologique.

Ainsi Bruxelles, Berlin et Barcelone comptent se doter respectivement de 40, 22 et 21 kilomètres de voies supplémentaires. En France, où le gouvernement a annoncé un plan de 20 millions d’euros, des villes comme Paris, Nice, Rouen, Lille ou Nantes suivent le mouvement.

Même l’Italie, pays européen qui comptabilise le plus de voitures par habitant, se met au vélo dans des proportions jamais vues depuis les difficiles années de l’après Seconde Guerre mondiale. Pas moins de 150 kilomètres de pistes cyclables sont prévus dans la capitale: de quoi changer la face de Rome, réputée pour être impraticable et dangereuse à vélo.

«Pression énorme»

L’enseigne française Go Sport a connu une augmentation de 300% de ses ventes de bicyclettes sur internet.

«Le problème, c’est que tous nos fournisseurs n’ont plus de vélo, donc le choix que nous proposons est de plus en plus réduit», ajoute Lincoln Romain dans son magasin londonien, qui ne sera pas livré avant juin.