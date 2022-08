Guerre en Ukraine : L’Europe se prépare à un hiver sans gaz russe

Les Européens se préparent à un hiver difficile faute de recevoir assez de gaz provenant de Russie, dont l’invasion de l’Ukraine il y a six mois, a bouleversé le monde de l’énergie.

En première ligne, les Lettons n’ont déjà plus de gaz russe, depuis fin juillet, et savent à quoi s’en tenir pour les prochains mois. «Les prix de l’énergie sont tellement exorbitants que nous avons installé notre propre chauffe-eau, c’est moins cher à utiliser que d’avoir recours à l’eau chaude collective», raconte Juons Ratiniks, habitant de la petite ville de Rezekne, non loin de la frontière russe. Ce garde-frontière à la retraite prévient les «politiciens» qu’il attend une aide pour payer ses prochaines factures en hausse, sinon «ça va chauffer pour eux!»