Tennis : L’Europe s’envole vers sa 4e Laver Cup

L’équipe européenne, invaincue avec quatre succès samedi, mène désormais 11-1 (!) face «au reste du monde».

Getty Images for Laver Cup

Stefanos Tsitsipas a rapporté 4 points à l’Europe samedi en remportant son simple et son double.

La logique a été respectée lors de la 2e journée de la Laver Cup, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev ayant rapporté chacun deux points à l’Europe, qui mène désormais 11-1 aux dépens de l’équipe du reste du monde, samedi à Boston.

En fin de journée, samedi à Boston, le Russe Medvedev, No 2 mondial, tout frais vainqueur de l’US Open en privant de surcroît Novak Djokovic d’un Grand Chelem calendaire, s’est débarrassé sans sourciller (6-4 6-0) du Canadien Denis Shapovalov (12e).

«J’ai joué un tennis incroyable, notamment dans le deuxième set, a commenté le Russe. Je ne savais pas à quoi m’attendre car après l’US Open, je n’ai pas joué pendant une semaine et demie. Je me suis entraîné autant que je le pouvais ces trois derniers jours. Je n’ai pas frappé beaucoup de balles mais, étonnamment, je me sentais bien.»