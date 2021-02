Espace : L’Europe spatiale recrute ses nouveaux astronautes

La quatrième campagne de recrutement de l’Agence spatiale européenne a été lancée ce mardi et aboutira en octobre 2022 avec l’engagement de quatre à six candidats.

Vous avez moins de 50 ans, un solide bagage scientifique et la tête dans les étoiles ? L’Agence spatiale européenne va recruter sa future génération d’astronautes, appelée à voler vers la Station spatiale internationale (ISS), puis vers la Lune, avec davantage de femmes aux commandes.

Les places sont rares pour cette nouvelle sélection, la première depuis 11 ans au sein de l’Europe spatiale: entre quatre et six candidats seulement seront retenus à l’issue d’un long processus qui s’ouvrira le 31 mars avec l’accueil des postulants, et s’achèvera en octobre 2022.