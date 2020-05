Pandémie

L’Europe veut retrouver l’esprit de 1945

A l’occasion du septante-cinquième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de l’UE ont appelé à une coopération plus intense que jamais.

«Nous ne devons pas accepter que l’ordre de paix» mis en place à partir de 1945 «parte en fumée sous nos yeux», a dit le chef de l’Etat allemand Frank-Walter Steinmeier dans un discours à Berlin. «Nous voulons plus et pas moins de coopération dans le monde, y compris dans la lutte contre la pandémie», a-t-il notamment déclaré.

Dans un registre plus national, le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui aussi dressé un parallèle. «En cet anniversaire, nous sommes engagés dans un nouveau combat contre le coronavirus qui exige le même esprit d’effort national que vous avez incarné il y a 75 ans», a écrit Boris Johnson aux anciens combattants. A Londres, les «Red Arrows» de la patrouille aérienne de la Royal Air Force ont survolé le centre-ville, tandis que les chaînes de télévision ont marqué deux minutes de silence.

Format restreint

En France, le chef d’Etat Emmanuel Macron a présidé à Paris une cérémonie en format restreint, sur une place de l’Etoile quasiment vide. Il a déposé une gerbe devant la statue du général de Gaulle au son de la sonnerie aux morts, et remonté en petite escorte les Champs-Elysées.

Mais les cérémonies en Allemagne ont retenu particulièrement l’attention car, d’ordinaire, ce pays ne commémore pas ou très peu le jour anniversaire de la capitulation du régime nazi face aux Alliés.Cette fois, la municipalité de Berlin a décidé d’en faire un jour férié, une initiative limitée à la capitale allemande et à l’année 2020.

Le président allemand a appelé ses compatriotes à considérer le 8 mai comme un jour de «gratitude» et non d’amertume pour la défaite, les souffrances subies lors des bombardements alliés, l’expulsion des populations allemandes des territoires d'Europe de l'Est ou les pertes de territoires.