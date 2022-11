Concours : L’Eurovision modifie son système de vote

L’organisation du concours veut donner plus d’importance au public et permettre aux personnes du monde entier de donner leur avis.

Concours ultrapopulaire dans le monde entier, l’Eurovision, remportée en 2022 par le groupe ukrainien Kalush Orchestra , a décidé d’impliquer davantage le public dans la sélection de ses finalistes et dans le choix de son vainqueur. Dans un communiqué, l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui organise l’événement, a annoncé que, dès l’édition 2023 à Liverpool , seul le public décidera de quels pays se qualifient pour la finale. Depuis 2009, le vote du public était combiné à celui des jurys nationaux durant les demi-finales.

L’autre gros changement est la possibilité pour des téléspectateurs de pays qui ne concourent pas de voter pour leur chanson préférée sur une plateforme en ligne, ce qui était jusqu’à présent impossible. «Leurs voix seront additionnées et converties en points, ce «vote international» ayant le même poids qu’un pays participant à l’une des demi-finales et à la finale», précise l’UER.

Le superviseur exécutif du Concours a confié que ces changements permettraient de «refléter l’immense popularité du concours à l’échelle internationale». «Ils donnent plus de poids au vaste public qui suit cette compétition unique en son genre», a déclaré Martin Österdahl.

Trente-sept pays participeront à l’Eurovision en mai 2023 et six d’entre eux – l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Ukraine – sont assurés d’être en finale. Parmi les 31 autres, dont la Suisse, seuls 20 se qualifieront à l’issue des deux demi-finales.