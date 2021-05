Fribourg - Leurs appartements leur empoisonnent la vie

Tant Diogo que Cynthia, de guerre lasse, ont choisi de déménager dès que possible. «On ne peut pas leur jeter la pierre. Souvent, c’est la solution la plus simple et rapide», concède Renaud Jaccard. Ce dernier recommande toutefois d’entamer une procédure de mise en demeure. En gros, il faut lister tous les défauts du logement et demander au bailleur de trouver des solutions. Si rien n’a été entrepris passé un certain délai, qui dépendra de l’ampleur des travaux à réaliser, le locataire peut verser son loyer sur un compte bloqué pour forcer le bailleur à agir. De plus, dans certains cas, il est possible de demander une réduction de loyer ou une indemnisation pour les désagréments subis. «C’est parfois long et compliqué d’obtenir gain de cause, mais l’Asloca peut aider les locataires à faire les démarches», souligne Renaud Jaccard.