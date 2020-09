Maeva Ghennam et Nabilla : Leurs câlins donneraient «le mauvais exemple»

Les stars de la téléréalité Maeva Ghennam et Nabilla ont passé le week-end ensemble, en ne respectant aucunement les gestes barrières. La Toile est choquée.

Maeva (à g.) et Nabilla étaient très proches, ce week-end à Dubaï.

Sur des clichés publiés sur leurs réseaux sociaux depuis Dubaï, on découvre Nabilla et Maeva Ghennam se serrant dans les bras, se faisant des câlins et même des bisous. «Une attitude inconsciente en cette période», ont dénoncé certains internautes, tandis que d’autres se sont dits choqués par «le mauvais exemple» donné par des influenceuses qui comptent des millions de fans.