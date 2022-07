Architectes bâlois épinglés : Leurs chambres «d’esclaves» à Beyrouth créent la polémique

Les architectes-vedettes Herzog & de Meuron ont été cloués au pilori pour avoir équipé les appartements d’un immeuble de luxe de la capitale libanaise de chambres de même pas 4m² et sans fenêtres pour les travailleurs domestiques.

Une pièce de même pas 4m² et sans fenêtres. Ce n’est pas une cellule de prison, mais les chambres des domestiques d’une luxueuse tour résidentielle de Beyrouth, la capitale libanaise. Les «maid’s bedrooms» ont été conçues et réalisées par les architectes vedettes bâlois Jacques Herzog et Pierre de Meuron.