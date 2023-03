États-Unis: Leurs deux bébés meurent à 11 mois d’intervalle, gardés par leur mamie

La petite Uriel est morte à l’arrière du SUV de Tracey Nix le 22 novembre 2022 à Wauchula (Floride), écrit ABC Action News . La sexagénaire s’est garée devant chez elle après avoir mangé à l’extérieur puis s’est rendue à l’intérieur, où elle a fait du piano. L’ancienne directrice d’école dit avoir «juste oublié» sa petite-fille dans son véhicule tout l’après-midi. L’enfant a succombé alors que la température extérieure était de 32 degrés. Kaila Nix avait confié sa fille quelques heures à Tracey, le temps d’aller chez le coiffeur. Un service qu’elle lui avait demandé malgré un premier drame arrivé onze mois plus tôt.

Elle s’endort sur le canapé

Le petit garçon est mort deux jours plus tard dans les bras de sa mère, Kaila, qui était alors enceinte d’Uriel. Après cet accident, les parents de la victime se méfiaient terriblement de Tracey et refusaient de la laisser s’approcher de leur aîné âgé de 4 ans. Mais le temps a fait son œuvre. «Nous étions inquiets, mais j’aimais ma mère et je suis une fille qui veut que sa maman fasse partie de sa vie (…) J’ai pensé que je pouvais croire aux secondes chances», confie Kaila.