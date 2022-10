Mila Kunis: Ses enfants témoins d’une scène choc

Mila Kunis et Ashton Kutcher : Leurs enfants témoins d’une scène traumatisante

Mila Kunis et ses proches ont vécu un moment traumatisant pendant la pandémie en 2020, dans une rue de Los Angeles. L’actrice et son époux, Ashton Kutcher, accompagnés de leurs enfants Wyatt et Dimitri, âgés à ce moment-là de 4 et 6 ans, se sont rendus chez un glacier. En sortant de l’établissement, la petite famille s’est installée sur un banc pour déguster tranquillement ses sorbets, au soleil. C’est là que tout a basculé. «Une femme sans abri, qui avait clairement des problèmes mentaux, s’est dirigée dans notre direction. Elle s’est assise à côté de nous et a fait une overdose juste devant mes enfants et mon mari», a raconté la comédienne de 39 ans, dans le podcast «Conan O’Brien Needs a Friend», dimanche 2 octobre 2022.