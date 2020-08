Cette famille vit un calvaire depuis le début de la crise sanitaire. Arpy Kardashian

«À la fin de l’école, je vois tous les enfants rentrer chez leurs parents, contents. Et moi je rentre chez moi, juste triste.» Harmig, 14 ans, n’a pas revu ses parents depuis cinq mois. L’adolescent et sa sœur Anita, 13 ans, vivent chez leur oncle à Brisbane (Australie), tandis que leur père et leur mère sont toujours coincés en Arménie, dans l’impossibilité de les rejoindre. Arpy Kardashian, parente éloignée de la célèbre famille, a raconté son calvaire sur la page Facebook «Expatriés australiens abandonnés outre-mer». «J’ai l’impression de vivre en enfer depuis cinq mois, et le fait de l’écrire me donne l’impression de le revivre», confie-t-elle.

Arpy, son mari Harry Soghomonian et leur bébé de 10 mois font partie des 18’800 citoyens australiens coincés hors de leur pays à cause des annulations de vols et autres fermetures de frontières dues au coronavirus, explique CNN. Travailleuse sociale, Arpy Kardashian avait quitté Melbourne pour l’Arménie il y a un peu plus de trois ans pour venir en aide à des adolescents en difficulté. Le mandat d’Arpy arrivant à son terme, la famille avait pris la décision en décembre de rentrer en Australie au mois de mars.

Deux vols annulés, un refoulement à l’aéroport

Le 17 mars, Arpy et Harry ont mis leurs deux adolescents dans un avion pour Brisbane. Ils pensaient pouvoir les rejoindre deux semaines plus tard, le temps pour eux d’obtenir des papiers arméniens pour leur bébé. Mais juste après le départ de Harmig et Anita, l’Arménie a fermé ses frontières. Le couple a rongé son frein pendant plusieurs mois, ne pouvant rien faire à part attendre une réouverture. En juin, des avions ont recommencé à voler entre l’Arménie et la Biélorussie. Mais les deux vols vers l’Australie que le couple a essayé de réserver ont été annulés.

Arpy, Harry et leur bébé de 10 mois.

Le 27 juillet, Harry et Arpy espéraient pouvoir passer par Minsk, Paris puis Dubaï avant d’enfin pouvoir rentrer chez eux. Trois heures avant le départ, Harry s’est vu interdire d’embarquement. La raison? Il est résident permanent en Australie, mais rien sur son passeport syrien ne l’atteste, et les autorités biélorusses n’ont rien voulu savoir. «Dire aux enfants que nous ne pouvions pas les rejoindre, c’était le plus dur», témoigne Arpy. «Parfois, je me pose et je pleure, et je souhaite que ma maman puisse être là», raconte Anita, 13 ans.

«Ils ne peuvent juste pas rester là-bas pour toujours»

Les vols vers l’Australie sont particulièrement difficiles à trouver. Le gouvernement a imposé un plafond aux résidents et aux citoyens qui rentrent chez eux afin d’alléger la pression sur le système de quarantaine. Seules 4000 personnes sont autorisées à entrer dans le pays chaque semaine. Les nouveaux arrivants sont immédiatement transportés par bateau vers des hôtels pour y passer 14 jours en isolement. Cette limite de 4000 personnes doit rester en vigueur jusqu’au 24 octobre.