Attalens (FR) - Leurs regards insistants vont leur coûter cher

Un soir de janvier 2020 vers 1h30, trois jeunes hommes, aujourd’hui âgés de 22, 23 et 28 ans, se trouvaient à proximité d’un bar attalensois. Ils ont eu la mauvaise idée de regarder fixement une bande de jeunes, dont certains étaient mineurs, connue de la police pour son implication dans diverses altercations. Le ton était monté et les deux groupes en étaient venus aux mains. «La bagarre s’est déroulée rapidement et de manière relativement confuse», souligne le Ministère public fribourgeois dans son ordonnance pénale.