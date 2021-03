Une sommation a été donné aux zadistes: s'ils partent maintenant, tout ira bien. Mais l'ambiance ne va pas tout à fait dans ce sens dans la ZAD: les occupants annoncent blocages, obstacles et même chemins piégés pour ralentir le travail de la police. Et l'humeur est positive et combative, avec des chants et des slogans de type «Holcim laisse béton».