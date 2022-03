Berne : L’évacuation du village de Mitholz entre dans le concret

En 1947, une partie des quelque 7000 tonnes de munitions qui étaient entreposées sous terre à Mitholz (BE) a explosé. Le site doit être assaini et une partie des habitants évacués.

C’est dans cet endroit que des munitions non explosées sont encore stockées. DDPS/Bruno Petroni

L’assainissement de l’ancien dépôt de munitions de Mitholz (BE) entre dans une phase concrète. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a indiqué mercredi dans quelle zone de danger chaque immeuble se trouve et ce que cela signifie pour les personnes qui y habitent. La répartition du terrain en plusieurs zones de danger en fonction des risques courus permet à une partie de la population de ne pas devoir quitter Mitholz et à certains terrains agricoles du village de continuer à être exploités.

Différents périmètres (de l’installation, de sécurité et d’évacuation) ont été définis en fonction de leur distance par rapport à l’ancien dépôt de munitions de Mitholz. Quel que soit le périmètre dans lequel elle vit, toute la population bénéficiera du soutien du DDPS. Pour la route nationale, qui passera par le futur tunnel de protection, un tracé qui s’intègre le mieux possible dans le site et le paysage a pu être trouvé. La surface dévolue aux chantiers et aux infrastructures nécessaires à l’évacuation sera compacte.

Les zones rouges et jaunes devront être évacuées. En zone verte, l’évacuation se fera selon les besoins. DDPS

Un chantier énorme

Le DDPS va acquérir tous les terrains situés dans le périmètre de l’installation ainsi que les immeubles habités qui se trouvent dans le périmètre de sécurité – au sein duquel le danger est trop élevé pour permettre une utilisation résidentielle permanente. Indépendamment du périmètre, le DDPS acquiert tous les biens immobiliers qui seront utilisés dans le cadre de l’évacuation. Les acquisitions immobilières et les déménagements doivent être terminés au plus tard en 2030. Pour la construction des ouvrages de protection pour la route et le chemin de fer, les premières maisons devront être abandonnées à partir de 2025.

Conserver la route entre Berne et le Valais

Pendant l’évacuation, la route nationale, voie de communication importante liant les cantons de Berne et du Valais, le tunnel de protection contre les avalanches existant en direction de Frutigen sera prolongé.

Cet ouvrage de protection restera en place après la fin des travaux d’évacuation, faisant office de route de contournement de la localité. Huit variantes et quatre sous-variantes ont été évaluées pour le tracé. La variante à l’est de la traversée actuelle de la localité s’est clairement positionnée comme la meilleure. Avec une partie de tunnel construite dans la roche, elle ne touche que peu de bâtiments et permet de restreindre l’envergure du chantier, car elle passe à l’intérieur de la zone concernée par les travaux d’évacuation et de construction de la galerie ferroviaire de protection. Les autres avantages de cette variante sont une bonne intégration dans le site avec moins de nuisances pour l’habitat et l’environnement et moins de risques liés à la construction.