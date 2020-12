Frayeur. J’entends un craquement sous la lame. Je pense alors que la glace va céder sous mon pied droit et que je vais tomber à l’eau. Heureusement, en janvier dernier, la couche de glace du lac des Taillères (NE) était suffisamment épaisse (10 cm) pour supporter le poids des nombreux patineurs qui évoluaient à sa surface. Cette patinoire naturelle se situe dans la vallée de La Brévine. Le surnom de «Sibérie de la Suisse» n’est pas usurpé. La région enregistre chaque hiver, les températures les plus basses du pays. Le record absolu: -41,8 degrés, le 12 janvier 1987. Trente-trois ans plus tard jour pour jour, le ciel est bleu, et le thermomètre affiche 4 degrés. La saison ayant été particulièrement douce, certains redoutaient un accident.