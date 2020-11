Flux financiers : L’évasion fiscale coûte 427 milliards de dollars par an

L’ONG Tax Justice Network a passé au crible l’évasion fiscale pays par pays dans un rapport qui tente d’éclairer des flux financiers réputés pour leur opacité.

Les régions qui y perdent le plus sont les plus riches

Les régions qui perdent le plus sont celles qui sont les plus riches. L’Amérique du nord perd 95 milliards de dollars (86 milliards de francs) et l’Europe 184 milliards (167,5 milliards de francs), soit, à titre de comparaison en pleine pandémie, respectivement 5,7% et 12,6% de leur budget dédié à la santé. L’Amérique latine et l’Afrique perdent moins d’argent mais l’impact est bien plus lourd, puisque cela représente respectivement 20,4% et 52,5% de leur budget de santé.