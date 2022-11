Saint-Sulpice (VD) : Levée de boucliers contre l’abattage d’un majestueux tilleul centenaire

Il vit seul au milieu d’un parc, à quelques pas du Léman. Du haut de ses 26 mètres et ses 127 ans, ce tilleul de Saint-Sulpice en a vu des vertes et des pas mûres. Mais ce dont il ne se serait jamais douté, c’est qu’il allait se retrouver au cœur d’une intense polémique. Secoué par un orage au début de l’été, l’arbre majestueux a perdu l’une de ses plus grosses branches. Depuis, un ruban interdit à petits et grands de s’en approcher à moins de 20 m, explique «Le Matin dimanche». Sa santé a ensuite été analysée et le Commune en est arrivée à une conclusion: il est plus prudent de l’abattre.