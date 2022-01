Données : Levée de boucliers contre le VPN intégré d’Apple

Plusieurs entreprises de télé­com ont bloqué la fonction, qui n’est encore qu’en mode bêta.

Apple jure n’avoir qu’un but: protéger la vie privée de ses clients.

La guerre est ouverte entre les opérateurs anglo-saxons de téléphonie et Apple. Comme T-Mobile, plusieurs d’entre eux ont gelé l’option «Relais privé (bêta)» des iPhone, rapporte le site 9to5mac . «Votre forfait cellulaire ne prend pas en charge la fonction», ont pu constater des clients dans leurs paramètres.

Les opérateurs européens ont récemment exprimé leurs craintes à ce sujet. Selon eux, la fonction empêche les réseaux et les serveurs d’accéder aux «données et méta­données vitales du réseau» et pourrait avoir un effet sur «leur capacité à gérer efficacement les réseaux de télécommunication», y compris de répondre à des demandes éma­­nant de la justice.