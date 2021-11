Pomme de la discorde : Levée de boucliers contre les NFT

La volonté de Discord de s’ouvrir aux jetons certifiant la propriété numérique fait des mécontents sur la plateforme de conversation.

Jason Citron, le fondateur et patron de Discord, a annoncé la prise en charge sur sa plateforme de deux portefeuilles liés à la blockchain Ethereum. Il a partagé sur les réseaux sociaux une image montrant la compatibilité avec MetaMask et WalletConnect, deux adresses très populaires. Les habitués de Discord vont pouvoir ainsi lier ce type de compte comme ils pouvaient déjà le faire avec ceux de Twitch, Steam et autre YouTube.