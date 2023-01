JURA : Levée de boucliers contre la fusion des polices

Les commissaires des polices municipales de Delémont et de Porrentruy s’opposent fermement à ne faire qu’un avec la cantonale, comme le voudrait le Gouvernement.

Pas question de fusionner! Roland Moritz et Dominique Vallat, chefs respectifs des polices municipales de Delémont et Porrentruy ne veulent pas d’un corps unique avec la police cantonale. Ils le crient haut et fort dans «Le Quotidien Jurassien». Ce qu’ils craignent par-dessus tout, c’est d’être déconnectés de la population. Les deux commissaires affirment que la petite délinquance irait en augmentant si le projet du Gouvernement jurassien devait aboutir.