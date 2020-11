Immigration : Levée de l’admission provisoire soumise à la proportionnalité

Le Tribunal administratif fédéral indique que le principe de proportionnalité doit s’appliquer lors de l’examen périodique des admissions provisoires pour les étrangers en Suisse. Il a revu sa jurisprudence en la matière.

Ainsi l’admission peut être levée si le renvoi est licite, s’il est possible pour l’intéressé de se rendre dans un État tiers, de revenir dans son pays d’origine ou de retourner dans le pays où il résidait précédemment et enfin si ce départ peut être raisonnablement exigé. Ces trois conditions sont cumulatives.

Conséquences importantes

Gros efforts d’intégration

La cour relève que le recourant a suivi dès son arrivée et avec beaucoup d’application des cours de français et de formation dans le canton de Vaud. Après des stages en entreprise et des emplois à durée déterminée, il a entrepris un apprentissage d’électricien dès août 2019. Tous les témoignages et attestations montrent qu’il est très motivé et apprécié.