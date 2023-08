Valais: Levée de l’interdiction générale de faire des feux

L’ interdiction générale de faire du feu en plein air, décrétée le 20 juillet en Valais, est levée avec effet immédiat, communique le canton, ce mardi. Les précipitations et les températures plutôt fraîches des dix derniers jours contribuent à «une certaine détente sur le front du danger d’incendie», écrivent les autorités.

Le danger reste toutefois fort ou marqué dans un certain nombre de régions. Si certaines zones de montagne ont localement reçu plus de 30 à 50 mm de pluie, d’autres telles que notamment la plaine du Rhône entre Martigny et Brigue, le Mattertal ou l’Entremont ont été moins arrosées.