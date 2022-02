Décisions du Conseil fédéral – Levée de toutes les mesures? Réponse «pas avant 14h»

Le Conseil fédéral est susceptible de choisir la première variante qu'il avait mise en consultation: une levée presque totale et en une seule fois des mesures actuelles. Les Cantons soutiennent cette solution, mais plaident pour conserver l'obligation du masque dans les transports publics, les hôpitaux et les EMS, par exemple. C'est ce qui est attendu aujourd'hui et qu'Alain Berset devrait proposer à ses collègues lors de la séance du Conseil fédéral, qui se tient mercredi matin.