Vaccins anti-Covid : Levée des brevets: les pays se sont mis d’accord… pour se mettre d’accord

Le Parlement européen vient de voter en faveur de la levée des brevets, contre l’avis de la Commission. En parallèle, les négociations à Genève ont avancé d’un tout petit pas.

De plus en plus de monde se range du côté de ceux qui demandent une levée des droits de propriété intellectuelle des vaccins anti-Covid dans le but de favoriser la production et la distribution des doses dans les pays les moins riches. Le Parlement européen a voté jeudi en ce sens à 355 voix pour et 263 contre. La décision va à l’encontre de celle qu’a tenue l’Union européenne lors des discussions qui se sont tenues cette semaine à l’Organisation mondiale du commerce à Genève.