Covid – Levée des mesures: le Conseil fédéral devrait proposer deux variantes

Alain Berset et ses collègues devraient bel et bien accélerer l’assouplissement des mesures, soit progressivement, soit d’un seul coup. Quelle sera la vitesse choisie? Réponse mercredi.



Que va annoncer mercredi Alain Berset? 20min/Matthias Spicher

C’est dans l’air depuis dimanche et cela se confirme: le bout du tunnel se rapproche et vite sur le front du Covid. Comme dans d’autre pays, le Conseil fédéral devrait en effet décider d’assouplir très rapidement les mesures, voire d’en supprimer carrément la majeure partie, et ce dès la mi-février. Et on en sait plus ce mardi sur ce qu’Alain Berset et ses collègues devraient annoncer mercredi.

En effet, à l’issue de sa réunion hebdomadaire, le Conseil fédéral devrait proposer aux cantons deux variantes, affirment le Tages-Anzeiger et le Blick. La première prévoirait une suppression échelonnée des mesures restantes. La seconde supprimerait toutes les mesures en une seule fois – pour autant que la situation sanitaire le permette. Les cantons auront deux semaines pour donner leur avis. Le Conseil fédéral tranchera ensuite le 16 février.

Home office et quarantaines en premier

Dans le cadre de mesures par étapes, l’obligation de home office et la quarantaine devraient tomber en premier, selon le Blick, même si le travail à domicile freine la mobilité et donc la circulation du virus. Mais sur le terrain, de moins en moins de personnes s’y conforment. De plus, les cantons voient d’un mauvais œil cette obligation. Et les ministres de droite au sein du Conseil fédéral y sont également opposés.

La quarantaine de cinq jours pour les cas contacts devrait également tomber. Compte tenu de la forte circulation du virus, elle ne sert plus à grand-chose. Et elle cause d’importants dégâts sociaux et économiques. Lors de la dernière consultation, une petite majorité des cantons s’était d’ailleurs déjà prononcée en faveur de la suppression totale de ces règles, rappelle le Blick.

Port du masque maintenu dans les transports?

Toujours dans l’idée d’une variante progessive, des mesures telles que l’obligation du certificat Covid, les limites maximales pour les rencontres privées ou le port du masque obligatoire pourraient être supprimées par étapes. Le certificat et la limite pour le plafond pour les rencontres privées pourraient sauter en premier. Une variante plus prudente prévoirait de maintenir le port du masque dans les transports publics, affirment les deux journaux. Dans la variante «en une seule fois», le port du masque serait en revanche abandonné d’un coup.

Selon le Tages-Anzeiger, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) se montrerait plutôt sceptique sur la variante «on rouvre tout d’un coup» et préfère clairement celle par étapes. Son porte-parole relève qu’avec plus de 200 patients atteints de Covid-19 aux soins intensifs et plus de 2000 patients au total, les hôpitaux restent sous forte pression. Pour la CDS, mieux vaut donc attendre que les cas confirmés ainsi que les hospitalisations aient dépassé leur point culminant et diminuent durablement avant de supprimer l’obligation de certificat en Suisse, cite-t-il en exemple.