Le masque fait de la résistance – Levée des mesures: une «compétition grotesque» entre les pays

L’Autriche revient en arrière

Il y fait notamment mention de l’Autriche. Notre voisin a en effet annoncé vendredi soir qu’il allait revenir sur sa décision d’il y a deux semaines, quand il avait suivi la voie suisse et supprimé l’obligation du masque partout sauf dans les transports publics et établissements de santé.

La Suisse veut aller de l’avant

Dans la «Schweiz am Wochenende» de ce samedi, le président des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger soutient aussi le prochain assouplissement (fin du masque partout et fin de l’isolement des malades) «à moins que la situation ne se détériore de façon dramatique» d’ici là. Deux éléments entrent en tension: avec le temps – et le printemps – les contaminations pourraient aller en décrue. Mais avec le temps, l’immunité conférée par les vaccins risque de baisser aussi. Moins de cas, mais à nouveau plus graves?