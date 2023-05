Etats-Unis: Levée des restrictions à la frontière: vers un afflux de migrants

Même le président Joe Biden a reconnu que la situation serait «chaotique». Pour tenter d’y répondre, l’État fédéral a mobilisé «plus de 24’000 agents et forces de l’ordre» à la frontière, en plus de 4000 militaires.

La levée de la mesure, intitulée «Titre 42», est prévue à 23 h 59 heure de Washington (05 h 59 en Suisse vendredi), mais les traversées de migrants qui tentent de rejoindre l’eldorado américain sont déjà en hausse, ont relevé les villes texanes frontalières de Brownsville, Laredo et El Paso.

«Ça va être dur, très dur», a résumé mercredi le maire de cette dernière, Oscar Leeser. «On ne sait pas ce qui va se passer le jour suivant, on ne sait pas ce qui va se passer dans les dix prochains jours», a-t-il dit. Sa ville d’El Paso, un point d’arrivée majeur, «se prépare pour l’inconnu», a ajouté Oscar Leeser.

De l’autre côté de la frontière, Marta Pérez, venue du Guatemala, attend avec ses deux filles de 2 et 4 ans. En larmes, elle explique que son mari et l’un de ses fils ont été tués, et qu’un autre de ses enfants, adolescent, se trouve seul aux États-Unis. «Désormais, tout ce que je veux, c’est traverser» la frontière, dit-elle à l’AFP à Ciudad Juarez, localité mexicaine qui fait face à El Paso.