Suisse : Levée d’une partie des mesures contre la grippe aviaire

Si les mesures de lutte les plus strictes ont pu être levées, l’OSAV et les cantons ont décidé de conserver les mesures préventives supplémentaires au vu de la situation dans les pays limitrophes.

Dans les zones de «contrôle et observation», les poules pourront sortir s’il n’y a pas de contact avec les oiseaux sauvages. 24heures/Philippe Maeder

Après l’apparition du virus de l’influenza aviaire («grippe aviaire») dans une exploitation de Hüntwangen (ZH), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et les cantons avaient mis en place dès le 27 novembre toute une série de mesures de protection. L’OSAV, en accord avec les autorités cantonales, a décidé ce jeudi de lever les plus strictes d’entre elles «avec effet au 27 décembre à minuit», annonce un communiqué.

Cela signifie que «le transport d’œufs et de volailles est de nouveau possible sans restrictions dans la zone de quelque 10 km de rayon délimitée autour de l’élevage où est apparu le foyer – zone qui englobait plusieurs communes des cantons de Zurich, Argovie et Schaffhouse».

Une décision qui a été possible grâce à la réaction rapide et l’efficacité des mesures de protection: «l’épizootie [ndlr: épidémie qui frappe brutalement un grand nombre d’animaux] ne s’est pas propagée aux alentours de l’élevage de volailles touché», explique l’OSAV.

L’Office fédéral précise toutefois que «la grippe aviaire continue de se propager dans les pays qui nous entourent». Comme les oiseaux sauvages migrateurs peuvent réintroduire le virus en Suisse, le maintien des mesures préventives supplémentaires a été décidé. L’OSAV rappelle que cela concerne «les bandes riveraines d’une largeur de 1 ou 3 kilomètres tracées le long des grands cours d’eau et lacs du Plateau. Dans ces régions, dites respectivement «de contrôle» et «d’observation», les poules, les oies et autres volailles domestiques ne peuvent sortir que sous certaines conditions: que le contact avec les espèces sauvages ne soit pas possible. Par ailleurs, les oies et oiseaux coureurs doivent être détenus séparément des poules».

Ces mesures sont applicables au moins jusqu’au 31 janvier 2022 annonce l’OSAV avant de conclure en affirmant que «la consommation de viande de volaille ou d’œufs est sans danger car d’après les connaissances actuelles, la souche virale n’est pas transmissible à l’être humain».