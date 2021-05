Coronavirus : Levée partielle des restrictions sanitaires en Espagne

L’état d’urgence sanitaire, qui empêchait notamment les Espagnols de quitter leur région depuis fin octobre, a été levé dans la nuit.

«J’en avais trop marre de ne pas pouvoir sortir» de la région de Madrid, «je me sentais frustrée, attachée, sans liberté», a dit samedi à l’AFP Blanca Valls, créatrice de bijoux de 46 ans, qui ira le week-end prochain en Galice (nord-ouest) pour un anniversaire et espère aller bientôt à la plage.

Casse-tête juridique

Vent de liberté pour les Espagnols, la levée de l’état d’urgence à 00H00 est en revanche un véritable casse-tête pour les régions, compétentes en matière de gestion de la crise sanitaire. Car, depuis octobre, elles avaient pu imposer des couvre-feux et bloquer l’entrée ou la sortie de leur territoire sans avoir besoin de l’autorisation de la justice, grâce à la limitation des libertés fondamentales permise par ce régime d’exception.

Si elle est synonyme de levée du couvre-feu et d’ouverture des régions, la fin de l’état d’urgence ne signifie toutefois pas la fin des restrictions dans l’un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie avec près de 79’000 morts et 3,5 millions de cas.