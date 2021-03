Le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD), rapporteur de la Commission de l’économie et des redevances.

«Afin que nous sortions grandis de cette pandémie, ne laissons personne derrière nous. C’est la volonté de notre commission». Rapporteur de la Commission de l’économie et des redevances, le conseiller national Samuel Bendahan résume dans l’ensemble l’atmosphère des débats dans la Chambre du peuple, qui siège ce lundi soir pour des modifications urgentes de la loi Covid-19.

Malgré les injonctions à la prudence du chef des Finances, Ueli Maurer, et l’opposition quasi systématique de son parti l’UDC, toutes les mesures décidées par une majorité en commission passent la rampe du plénum. Ainsi les conseillers nationaux ont décidé de lever le plafond de 100 millions (actuellement ancré dans la loi) pour venir en aide aux entreprises et aux acteurs culturels. Mieux, ils ont accepté de mettre dans la loi un article qui stipule que le Conseil fédéral «veille à ce que toutes et tous les acteurs culturels, en particulier les intermittents, aient accès à une indemnisation pour perte financière». Cette indemnité devrait être due avec un effet rétroactif au 1er novembre 2020.