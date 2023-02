Afrique du Sud : L’éventuelle libération d’Oscar Pistorius se prépare sous haute tension

Il y a 10 ans jour pour jour, le monde apprenait avec stupeur qu’Oscar Pistorius, superstar du sport paralympique, avait tué par balles sa petite amie Reeva Steenkamp . La jeune femme de 29 ans a été retrouvée morte dans la salle de bains, où elle s’était réfugiée. L’ex-athlète aujourd’hui âgé de 36 ans continue d’affirmer qu’en ce matin de Saint-Valentin à Pretoria, il a pris sa compagne pour un cambrioleur et a ouvert le feu à travers la porte. Condamné en première instance à cinq ans de prison en 2014, Pistorius a écopé en appel de 13 ans et cinq mois d’emprisonnement pour homicide volontaire en 2017.

«Pistorius a tué une jeune femme et rien que cela, c’est une énorme erreur pour la communauté criminelle de Johannesburg. Il a aussi menacé Batchelor qui a encore beaucoup d’amis en ville et qui méprisent fortement Oscar Pistorius», résume une source policière. Les parents et le frère de Reeva Steenkamp s’opposent fermement à une libération conditionnelle de l’ex-athlète. Pistorius «n’a aucun regret et n’assume manifestement toujours pas la responsabilité du meurtre de ma sœur. Il doit continuer à purger sa peine», a confié au «Sun» Adam, le demi-frère de la victime.