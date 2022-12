Justice : L’évêque détenu au Nicaragua accusé de complot

L’évêque catholique Rolando Alvarez, arrêté et assigné à résidence au Nicaragua depuis le mois d’août, a été inculpé mardi de complot et propagation de fausses nouvelles, a annoncé un organe judiciaire.

L’opposant de 56 ans a été accusé de «délits de conspiration visant à porter atteinte à l’intégrité nationale» et de «propagation de fausses nouvelles (…) au détriment de l’État et de la société nicaraguayens», a déclaré le Palais de justice central de Managua dans un communiqué de presse. , Les relations entre l’Église catholique et le gouvernement sont tendues depuis qu’en 2018, des manifestants qui réclamaient la démission du président nicaraguayen ont trouvé refuge dans des églises.

Le gouvernement a mis la pression sur Mgr Alvarez depuis que ce dernier a dénoncé la fermeture par les autorités de cinq radios catholiques de son diocèse et exigé le «respect» de la liberté de culte ainsi que l’arrêt du «harcèlement» imposé à l’Église catholique. Il a été arrêté le 20 août et assigné à résidence.

La police a justifié cette mesure en raison des activités «déstabilisantes et provocatrices» de l’évêque.,Selon l’Union européenne, le Nicaragua détient plus de 180 «prisonniers politiques» et durant le premier semestre 2022 les autorités du pays ont fermé plus de 1200 organisations de la société civile.