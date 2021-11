Suivez-nous en balade! – Lever de soleil automnal au Creux-du-Van

Pour rejoindre les abords de l’amphithéâtre rocheux – né il y a des siècles suite à l'érosion de l'eau et de la glace -, il faut compter environ 5 k ilo m ètres avec quelque 700 m ètres de dénivellation . Ceux qui envisagent une balade de nuit, soyez très prudent. Pensez à prendre une lampe frontale et de quoi vous restaurez si jamais vous vous perdez en chemin. La buvette Les Oeillons, par laquelle passe un des chemins pédestres, sera encore fermée, mais il est possible d’y garer sa voiture et de commencer la balade depuis cet endroit.